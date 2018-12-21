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Кубок і грамоти від Святого Миколая

21.12.201821.12.2018Автор Богдан Дікальчук
Кубок і грамоти від Святого Миколая

Із нагоди Дня Святого Миколая Гусятинське районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» провело першість селища з міні-футболу. Аматори шкіряного м’яча помірялися силами в спортивному залі місцевої ДЮСШ.

Здолавши всіх суперників, переміг дружній колектив Гусятинської газокомпресорної станції. Збірна ЗОШ I—III фінішувала другою, а третіми — студенти Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя.

Чемпіони отримали в нагороду кубок, усі лауреати — грамоти.

А. КУЗИК.

На фото: не шампанське до кубка, а м’яч.

Фото з архіву організаторів