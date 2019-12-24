І початківцям призи від Миколая, і дорослим

З нагоди дня Святого Миколая минулих вихідних у Теребовлі провели відразу два турніри з мініфутболу. Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провів їх спільно з дитячо-юнацькою спортивною школою і районною федерацією футболу.

Спочатку за призи від Чудотворця в спортивному залі ДЮСШ змагалися початківці віком до дев’яти років. Лауреатів нагородили грамотами і медалями.

Минулої ж неділі на міському стадіоні «Колос» завершився традиційний турнір до дня Святого Миколая, в якому взяли участь 26 команд. Фінальні баталії принесли перемогу аматорам із Лошнева. Друге місце виборов «Бровар» із Ласківців, третє — колектив із Застіночого, четверте — з Підгайчиків.

Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і районна федерація футболу нагородили фіналістів медалями, грамотами та м’ячами, а переможці удостоєні ще й кубка.

Фото з архіву організаторів