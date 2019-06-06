У Гусятині — крос

Гусятинське комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» визначило лауреатів першості району з легкоатлетичного кросу. Під час змагань, проведених у мальовничому міському лісопарку, дорослі продемонстрували свою майстерність на п’ятикілометровому відрізку, юнаки ж із дівчатами на однокілометровому. бігуни з Личківців

У суперечці дорослих першими дісталися фінішу Юрій Вихопень із Копичинців і його дружина Діана. Другими стали Ігор Заремба з Тернополя і Олена Калугіна зі Старого Нижбірка, третім — Андрій Ворох з Гусятина.

А ось у забігах юних прихильників бігу пересічною місцевістю тріумфували Максим Бойко і Вікторія Юстин із Личківців. Титули віце-чемпіонів дісталися Максимові Драпалюку з рйонного центру і Іванні Польовій зі Старого Нижбірка. А на третю сходинку п’єдесталу пошани зійшли земляк останньої Арсен Іванків і Єва Гнатюк з Гусятина.

Лауреати нагороджені грамотами районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх» і грошовими винагородами.

Фото з архіву організаторів