Митні правила краще не порушувати

Протягом одинадцяти місяців 2018 року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 260 протоколів про порушення митних правил на суму 4,4 мільйона гривень. Про це повідомив заступник начальника — начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС Володимир Петрук.

— Більшість протоколів, — зазначив Володимир Іванович, — складено за перевищення встановленого Митним кодексом України строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше, ніж на одну добу строку доставки товарів або більше ніж на десять діб, — 149 протоколів.

За переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, складено 37 протоколів. Внаслідок неправомірних операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, оформлено 24 протоколи. А за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їхнього розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, — ще 25 протоколів.

— Окрім цього, вилучено предметів правопорушення на суму 359,7 тисячі гривень», — розповів далі заступник начальника Тернопільської митниці ДФС.

Він також додав, що за результатами роботи митниці в правоохоронному напрямку, а саме від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці, до Державного бюджету України перераховано один мільйон 555 тисяч гривень. Відомством розглянуто 211 справ про порушення митних правил і винесено постанови про притягнення осіб до відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму три мільйони 57 тисяч гривень. До суду передано 41 справу про порушення митних правил.

Тернопільська митниця також співпрацює з митними органами зарубіжних країн. Із метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених митних органів іноземних держав направлено шість запитів.

За результатами опрацювання отриманих від митних органів іноземних країн матеріалів митницею порушено 52 справи про порушення правил переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. За дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їхнього розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, порушено 21 справу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області