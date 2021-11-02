Спрощене митне оформлення: часу залишилося обмаль

Із 15 червня 2021 року набули чинності Закони України від 15 квітня 2021 року за номером 1402-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби» та за номером 1403-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України». Про це проінформували в Тернопільській митниці.

Згідно з цими законами власники автомобілів «на єврономерах» упродовж 180-ти днів мають тимчасову можливість здійснити спрощене митне оформлення своїх транспортних засобів та сплатити меншу суму податків і зборів, інших обов’язкових платежів.

Скористатися спрощеним митним оформленням та оподаткуванням автомобілів «на єврономерах» згідно з двома згаданими Законами можна до 10 листопада 2021 року.

Проте учасники бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об’єднаних Сил (ООС) більш як 90 днів із дня набрання чинності зазначених законів, можуть скористатися цими спрощеннями до восьмого лютого 2022 року.

За період роботи з першого липня по 31 жовтня 2021 року Тернопільська митниця як відокремлений структурний підрозділ Державної митної служби України здійснила митне оформлення 1461 автомобіля з європейськими номерами. До бюджету за цей період вже сплачено 51,7 мільйона гривень.

Тернопільська митниця наголошує, що зволікати з митним оформленням таких автомобілів до останніх днів дії Законів не варто, адже у ці дні можливий пік кількості транспортних засобів на митниці.

Фото пресслужби Тернопільської митниці