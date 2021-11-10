Останній день пільгового розмитнення транспортних засобів

За період дії законів України від 15 квітня 2021 за номером 1402-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби» та за номером 1403-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України», починаючи з 15 червня 2021 року, на Тернопільщині здійснено митне оформлення 1906-ти транспортних засобів із пільговим оподаткуванням. Митним постом Тернопіль Галицької митниці — 106 транспортних засобів, Тернопільською митницею — 1800 транспортних засобів).

До бюджету, за період дії згаданих законів, уже сплачено суму 67,8 мільйона гривень.

Скористатися спрощеним митним оформленням та оподаткуванням автомобілів «на єврономерах» згідно з цими Законами можна до 10 листопада 2021 року (включно).

Проте учасники бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об’єднаних Сил (ООС) більш ніж 90 днів із дня набрання чинності зазначених законів, можуть скористатися цими спрощеннями до 8 лютого 2022 року.

Особи які ввезли автомобілі «на єврономерах», та не здійснили їх митне оформлення у період дії згаданих законів України можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності судом за частиною 6 статті 470 Митного кодексу України (170 тисяч гривень штрафу або конфіскація), або за частиною 6 статті 481 Митного кодексу України (170 тисяч гривень штрафу або конфіскація).

Пільги поширюються на транспортні засоби, які класифікуються за товарними позиціями згідно УКТ ЗЕД:

8703 — автомобілі легкові (крім 870310 — транспортних засобів спеціального призначення для переміщення по снігу та 870340 — транспортних засобів, обладнаних електродвигуном);

8704 — для перевезення вантажів (загальною масою до 3,5 тонни);

станом на 31 грудня 2020 року перебували в Україні в митному режимі тимчасового ввезення або транзиту;

були у використанні та з року випуску яких минуло більше п’яти років;

не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію (одна штука за кодом 8703 та одна штука за кодом 8704)

Після закінчення терміну дії згаданих законів України митне оформлення можливе на загальних підставах зі сплатою митних платежів у повному обсязі з дотриманням вимог встановлених статтею 380 Митного кодексу України.

Сума акцизного податку тоді залежатиме від типу двигуна, його об’єму та року виготовлення автомобіля.

Для прикладу (не євробляха): легковий автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель GOLF, тип двигуна бензиновий, об’ємом 1598 кубічних сантиметрів, 2001 року виготовлення, сума платежів становить орієнтовно 50200 гривень. (1660 євро)

З метою створення сприятливих умов для громадян 10 листопада цього року Тернопільська митниця буде здійснювати митне оформлення таких транспортних засобів до 21 години.

Фото пресслужби Тернопільської митниці