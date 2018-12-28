Окреслили завдання на рік наступний

У музеї спортивної слави Тернопільського національного економічного університету відбулося завершальне в році, що минає, засідання виконавчого комітету Тернопільського місцевого осередку Національного олімпійського комітету України. Питання, винесені на обговорення, були традиційними як для часу підбиття проміжних підсумків роботи та окреслення планів на найближче майбутнє.

Головуючий, перший заступник голови місцевого осередку Віталій Ігнатенко, для початку проінформував членів виконавчого комітету про те, що активістам олімпійського руху доведеться навчитися працювати в нових умовах. При розгляді «Програми розвитку олімпійського руху в Тернопільській області на 2019—2022 роки» як у владних кабінетах, так і депутатами обласної ради чиновники, вочевидь, керувалися не необхідністю популяризації здорового способу життя, розвитку фізичної культури і спорту, а тими чи іншими меркантильними інтересами.

Тож і вийшло, що, виділивши на наступний рік приблизно 170 тисяч гривень на проведення спортивних заходів, уперше з часу заснування осередку проігнорували фінансування фонду заробітної плати її штатних працівників, оренди офісного приміщення. Причому запевнення представників владних структур стосовно того, що місцева скарбниця не має можливості виділяти допомогу громадським організаціям, для членів виконкому місцевого осередку НОК України аж ніяк не переконливі. Адже добре знають, що в той же час понад 900 тисяч гривень знайшлося для громадської організації футболістів, ще майже півмільйона — для обласної організації одного з фізкультурно-спортивних товариств.

Чи, іншими словами, про ситуацію, що склалася, конче необхідно проінформувати громадськість, звернутися з новими зверненнями до керівників місцевої влади. Навіть попри те, що останні не врахували думки голови Тернопільського місцевого осередку НОК України, олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної. І, звісно, не припиняти повсякденної роботи з пропаганди олімпійського руху. Про це наголосили в своїх виступах заступник голови Володимир Мариновський, члени виконкому Олег Любінський, Олександр Бірюков, Віктор Щур, Валерій Єднак, Георгій Гунтік, голова ревізійної комісії Анатолій Малищик.

На завершення засідання члени виконкому затвердили план роботи осередку на наступний рік, підтримали звернення обласної федерації плавання стосовно будівництва в місті плавального басейну.

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