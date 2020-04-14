Продовжувати діяльність і в умовах карантину

Президент Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон Сергій Бубка провів відеоконференцію з керівниками і представниками всіх регіональних відділень цієї громадської спортивної організації. Насамперед приділили увагу обговоренню шляхів розвитку олімпійського руху в різних куточках країни та реалізації олімпійських проєктів у ситуації, що склалася.

Учасники бесіди передусім відзначили, що осередки продовжують свою діяльність з урахуванням встановлених обмежень, і поділилися досвідом роботи в умовах карантину. Також практично одностайно наголосили на важливості тісної взаємодії обласних підрозділів Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді та спорту України, обговоривши це питання з присутнім на відеоконференції заступником міністра Ніною Лемеш.

Президент НОК Сергій Бубка закликав колег із регіональних відділень у співпраці з органами обласної та міської влади приділити особливу увагу підтримці атлетів шляхом виплат стипендій, грантів, розв’язання їхніх соціально-побутових проблем під час підготовки до літньої Олімпіади в Токіо, перенесеної, як відомо, на 23 липня — 8 серпня 2021 року.

Напередодні ж під головуванням Марії Булатової та за участю президента НОК України Сергія Бубки також у режимі відеоконференції своє засідання провела комісія НОК України «Олімпійська освіта та культура».

— У ситуації, що склалася, — наголосив Сергій Бубка, — більше часу й уваги варто приділити своїй освіті, отриманню нових знань. Адже ніхто не заперечить, що здоров’я і знання — дві головні цінності. У цьому напрямку Національний олімпійський комітет активно працює з атлетами, тренерами, спортивними фахівцями. Для того, зокрема, аби через онлайн-платформу запропонувати додаткові можливості. Україна має славні традиції в спорті. Тому необхідно, щоб через різноманітні освітні проєкти вони були продовжені. І на базі цього досвіду зростало молоде освічене, талановите покоління.

Під час засідання обговорено започаткування серії онлайн-зустрічей зі спортсменами щодо поширення знань про історію олімпійського руху, особливостей харчування та психологічної підтримки на період карантину, організації вебінарів із підвищення кваліфікації для тренерів, видання олімпійської літератури, зокрема книжок з унікальними історіями від легендарних спортсменів для дітей, розробки електронної олімпійської бібліотеки.

Комісія визначила стратегічним питання збереження і збагачення олімпійської спадщини, зокрема, формування олімпійського літопису, сприяння створенню музею олімпійської слави та можливих мобільних експозицій і виставок, які б охопили різні регіони країни.

На фото: голова місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Олена ПІДГРУШНА під час відеоконференції активістів громадської спортивної організації.

Фото із соціальних мереж.