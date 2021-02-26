Вірять у перспективу

Нещодавно відбулося засідання виконавчого комітету місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. Активісти олімпійського руху підбили підсумки року, що минув, окреслили перспективи на майбутнє.

Перед початком ділової частини зібрання з вітальним словом до присутніх звернувся перший заступник голови осередку Віталій Ігнатенко, який виконав приємну місію — за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху нагородив директорку Хоростківської ДЮСШ імені М. І. Підодвірного Марію Підодвірну подякою президента НОК України Сергія Бубки. Не менш щиро вітали й дворазового учасника зимових Олімпіад Андрія Мандзія. Ветеран санного спорту із Кременця нещодавно відсвяткував черговий день народження, напередодні якого посів шосте місце на чемпіонаті світу і виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.

Із відеозвітом про підсумки діяльності місцевого осередку в 2020 році виступила стипендіатка громадської спортивної організації Іванна Попадюк. Навіть попри складну ситуацію з пандемією коронавірусу, активісти роботи не припиняли. З дотриманням усіх епідемічних обмежень удалося провести і фінальні старти «Олімпійського лелеченяти», й олімпійський день та олімпійські уроки. І скрізь, де дозволяла ситуація, громадські активісти зустрічалися з юними прихильниками сучасного олімпійського руху, вручали їм на згадку пам’ятні призи і сувеніри від НОКу України.

Жвавий інтерес викликали також виступи заступника голови осередку Володимира Мариновського, членів виконкому Олександра Бірюкова, Григорія Гунтіка, Володимира Лесіва, ветерана Павла Клочка, начальника управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віталія Тріля, який охарактеризував стан розвитку галузі фізичної культури і спорту на Тернопільщині в умовах децентралізації.

Оскільки проблем, так би мовити, непочатий край, члени виконавчого комітету ухвалили рішення вийти з клопотанням до керівництва краю про організацію зустрічі з фахівцями галузі, під час якої постаратися розставити всі необхідні акценти стосовно удосконалення фізкультурно-масової роботи в сучасних умовах. На завершення ж члени виконкому затвердили вже згаданий звіт, план роботи на цей рік і кошторис.

Фото із соціальних мереж