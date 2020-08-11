Спільний освітній проєкт

У незвичному та дещо екстремальному форматі пройшов всеукраїнський освітній проєкт Національного олімпійського комітету України та Coca-Cola Foundation #OlympicLab на Тернопільщині. Модуль проєкту «Загальнолюдські та олімпійські цінності» опановували спортсмени обласного осередку Федерації дзюдо України.

Під керівництвом стипендіатки місцевого осередку НОК у Тернопільській області Іванни Попадюк юні дзюдоїсти відправилися в похід печерою «Озерна» на Борщівщині. Долаючи непростий шлях підземеллям, на практиці, так би мовити, засвоювали такі цінності прихильників сучасного олімпійського руху, як дружба, відвага, обачність, взаємодопомога, витривалість, уважність і кмітливість.

До цікавої мандрівки долучився й клуб спелеологів «Поділля». Його представники провели дітям захопливу екскурсію, розповівши про історію печери. А наостанок ще й організували квест.

Після завершення мандрівки її учасники отримали на згадку подарунки від НОК України з олімпійською символікою.

Фото місцевого осередку НОК України в Тернопільській області