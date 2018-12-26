Сніг не завада

Наприкінці минулого тижня на теребовлянському міському стадіоні «Колос» визначилися лауреати традиційного турніру з міні-футболу на відкритих майданчиках, присвяченого Дню Святого Миколая. Тритижневі баталії, організовані теребовлянським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і районною федерацією футболу, завершилися фінальним турніром найсильніших із двадцяти команд, які взяли в них участь.

Перед тим, як назвати володарів почесного трофею, не можна не згадати відомого прислів’я: «Не старіють душею ветерани!» Адже саме теребовлянським «Ветеранам» не знайшлося рівних і в суперечці квартету найсильніших. За ними — перша міська команда та аматори з Деренівки. А четверте місце виборов дружній колектив «Теребовлі-2».

Тріумфаторам дістався на згадку кубок, усім лауреатам — медалі і грамоти районної федерації футболу.

Я. КОРОЛЮК,

директор теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву автора