Свято прихильників здорового способу життя

Минулої неділі на далекому пляжі Тернополя відбулося масштабне спортивне свято прихильників оздоровчого бігу з перешкодами. Забіги Win Trail Ternopil зібрали майже півтора сотні бігунів, які здобули ще одну перемогу над собою на дистанціях довжиною 7 і 21 кілометр.

Організатори перегонів — Роман Задорожний, спортивний клуб «Любителі бігу Тернополя» і міський центр фізичного здоров’я населення передусім удячні укладачеві траси Олександрові Гром’яку і координаторові бригади волонтерів Михайлові Онишку.

Учасники забігу, до речі, стартували на далекому пляжі Тернопільського ставу, а далі долали крутосхили Кутківецького лісу. Абсолютними переможцями на довшій із дистанцій стали гості з Івано-Франківська Андрій Лапко з Оксаною Юрчук. А на коротшій не було рівних львів’янинові Володимирові Швецю та Анні Катеринюк з Ворвулинців Заліщицького району. Не забули організатори і про наймолодших бігунів — восьмирічну Олександру Черевату з Тернополя, якій підкорився марафонський відрізок у 21 кілометр, і 12-річного Олега Купрієнка зі Стрия на Львівщині.

Враження від змагань, незважаючи на несприятливу погоду, лишень позитивні. Всіх бігунів зустріли на фініші оплесками. Організатори ж не забули нагородити бігунів медалями, компенсувати затрачену ними енергію з допомогою «борщика-паті». А зігрітися допомогли запашні напої, фрукти і солодощі.

Діловими партнерами і меценатами Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення стали компанія «Зерновита», торгова марка «Молокія», служба доставки води «Криниця», торгова марка «Опілля» і ресторації «Мамонт» зі «Штруделем».

Г. ФЕДОРОВИЧ.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення