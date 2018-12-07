Удвох веселіше наздоганяти

Прихильникам донецького «Шахтаря» варто, мабуть, зачекати з достроковим відзначенням ще однієї перемоги гірників у чемпіонаті. Їхні, здавалося, непереможні на вітчизняній арені улюбленці минулої неділі теж зазнали неочікуваних утрат.

Інакше і не скажеш про нічийний підсумок домашнього двобою «Шахтаря» в Харкові із земляками з «Олімпіка» — 2:2. Відкривши рахунок уже на сьомій хвилині після елегантного пасу Тайсона на Жуніора Мораеса, господарі ще до перерви могли довести справу до перемоги з великим рахунком. Однак злий жарт зіграла з ними переконаність в абсолютній перевазі над суперниками. Мовляв, змарнували одну вигідну нагоду, іншу — не біда. Наступного разу неодмінно заб’ємо.

А самозаспокоєння неминуче межує з розплатою за нього. Тож невдовзі після перерви спочатку спина Тараса Степаненка допомогла півзахисникові «Олімпіка» Євгенові Пасічу ввести в оману Андрія П’ятова. Далі Віталій Балашов зразково виконав штрафний удар, пославши м’яч над вишикуваною гірниками стінкою в дев’ятку воріт голкіпера збірної — 1:2.

Підопічні Паулу Фонсеки, звісно, кинулися наздоганяти суперників і ледве не пропустили втретє. Нехай подякують півзахисникові «Олімпіка» Віталієві Кольцову за те, що не наважився пробити з льоту, а став «обробляти» м’яч і після цього послав шкіряну кулю поруч зі стійкою. В компенсований же до другого тайму час, коли вже для гірників по-справжньому запахло смаженим, перемогу в гостей украла суддівська бригада, дозволивши вдруге в цьому матчі відзначитися Жуніору Мораесу з положення «поза грою».

Нехай і не погоджуся з молодим наставником «Олімпіка» В’ячеславом Шевчуком про «двометровий» офсайд у Жуніора Мораеса, але за спиною захисників форвард господарів перебував поза всяким сумнівом. Та ще й грубе порушення правил Тайсоном проти Олексія Гая рефері Віктор Копієвський оцінив тільки жовтою карткою, змусивши генерального директора луганської «Зорі» Сергія Рафаїлова відразу іронічно поцікавитися, чи вимагатимуть спеціалізовані телевізійні канали, наближені до «Шахтаря», суворого покарання для бразильця.

Тим часом, скориставшись осічкою гірників, їхні головні переслідувачі з «Олександрії» і київського «Динамо» позавчора дружно перемогли. Підопічні Володимира Шарана в Полтаві вже на четвертій хвилині забили єдиний переможний м’яч у ворота розбалансованої перед зимовою перервою «Ворскли». Невідпорного удару із середньої відстані завдав Кирило Ковалець. А під час домашньої зустрічі з одеським «Чорноморцем» динамівці продемонстрували непогане вміння реалізовувати одинадцятиметрові. В першому таймі холоднокровність не зрадила Віктора Циганкова, в другому — Артема Бесєдіна — 2:0 на користь господарів.

Інші результати: «Десна» (Чернігів) — «Зоря» (Луганськ) — 0:2, «Арсенал» (Київ) — «Карпати» (Львів) — 1:1, «Львів» — «Маріуполь» — 2:2.

Завершальні в цьому році матчі вісімнадцятого туру призначені на найближчі п’ятницю-неділю, 7—9 грудня. «Шахтар» у гостях поміряється силами з «Маріуполем», динамівці вирушать до Львова на гру з «Карпатами», а «Олександрія» прийматиме «Львів».

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