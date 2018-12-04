Українцям і карти в руки

Минулої неділі в столиці Ірландії Дубліні відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Попри те, що головний тренер національної команди Андрій Шевченко назвав групу «В», до якої потрапила Україна, дуже важкою, більшість фахівців з уболівальниками, не гаючись, дійшли висновку: жовто-блакитна збірна зобов’язана вийти до фіналу, щонайменше, з другого місця.

Тож група «В» — Португалія, Україна, Сербія, Литва, Люксембург. Надзвичайно сприятливі прогнози прихильників збірної України, не важко здогадатися, передусім викликані не присутністю серед конкурентів чинних чемпіонів Старого світу з Португалії, а слабкістю команд, обраних для неї долею з четвертого і п’ятого кошиків посіву.

Мовляв, ніколи не був грозою авторитетів Люксембург. А Литва нині геть не та, яка одинадцять років тому серед інших залишила команду Олега Блохіна за бортом фіналу чемпіонату Європи 2008 року. Ту виїзну листопадову поразку з рахунком 0:2, до речі, мають добре пам’ятати сам Андрій Шевченко, один з його асистентів Олександр Шовковський і… нинішній головний воротар країни Андрій Пятов. Замінивши перед перервою Шовковського, останній у середині другого тайму теж був змушений одного разу виконати неприємну для будь-якого голкіпера місію — дістати м’яч із сітки власних воріт.

Стосовно ж збірної Сербії, яка нещодавно теж упевнено перемогла в своїй групі Ліги націй, але в дивізіоні «С», то під час двох майбутніх протистоянь із нею можливі, так би мовити, варіанти. Хоча й не надто песимістичні для співвітчизників. До цього українці тричі зустрічалися із сербами в товариських поєдинках, незмінно залишаючи поле переможцями. Однак не варто забувати і про те, що в чинному рейтингу ФІФА футболісти з цієї Балканської країни поступаються підопічним Андрія Шевченка лише двома рядками, знаходячись на 30-й позиції. І, справді, найсильніша збірна з третього кошика посіву після Словаччини, яка завдяки перемозі в нещодавньому домашньому матчі Ліги націй витіснила Україну з 27-го місця.

Під час кваліфікаційного відбору чимале значення має і календар групового турніру. Згадайте, як донедавна окремі з національних федерацій і після кількох раундів перемовин так і не могли досягнути консенсусу стосовно розкладу ігор. Нині цієї проблеми немає, цілком можливі суперечки нівельовані безпристрасним комп’ютерним вибором. Аж надто невдалим його не назвеш. Утім, ще до його озвучення Андрій Шевченко висловлював побажання уникнути березневої зустрічі з фаворитом квінтету, коли його підопічні апріорі не зможуть набрати оптимальних фізичних та ігрових кондицій.

Зрештою, самі маєте змогу проаналізувати, чи пощастило українцям з календарем:

2019 рік

1-й тур

22 березня, п’ятниця

Люксембург — Литва

Португалія — Україна

2-й тур

25 березня, понеділок

Люксембург — Україна

Португалія — Сербія

3-й тур

7 червня, п’ятниця

Литва — Люксембург

Україна — Сербія

4-й тур

10 червня, понеділок

Сербія — Литва

Україна — Люксембург

5-й тур

7 вересня, субота

Литва — Україна

Сербія — Португалія

6-й тур

10 вересня, вівторок

Литва — Португалія

Люксембург — Сербія

7-й тур

11 жовтня, п’ятниця

Португалія — Люксембург

Україна — Литва

8-й тур

14 жовтня, понеділок

Литва — Сербія

Україна — Португалія

9-й тур

14 листопада, четвер

Португалія — Литва

Сербія — Люксембург

10-й тур

17 листопада, неділя

Люксембург — Португалія

Сербія — Україна

Ознайомтеся, будь ласка, і зі складами інших груп:

група «А» — Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія, Косово;

група «С» — Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія, Естонія, Білорусь;

група «D» — Швейцарія, Данія, Ірландія, Грузія, Гібралтар;

група «Е» — Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина, Азербайджан;

група «F» — Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія, Фарерські острови, Мальта;

група «G» — Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, Македонія, Латвія;

група «Н» — Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія, Молдова, Андорра;

група «I» — Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр, Казахстан, Сан-Марино;

група «J» — Італія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Греція, Вірменія, Ліхтенштейн.

До фінальної стадії чемпіонату Європи, призначеної на червень-липень 2020 року, вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі ще чотирьох путівок визначаться під час стикових матчів у березні 2020 року. Сам же фінал, який проводитиметься через шістдесят років після першого чемпіонату Європи, стане унікальним. Його матчі вперше відбудуться не в одній чи двох країнах, а на спортивних аренах відразу дванадцяти міст Старого континенту — Лондона, Баку, Мюнхена, Рима, Санкт-Петербурга, Копенгагена, Бухареста, Амстердама, Дубліна, Більбао, Будапешта і Глазго.

Фото з вільних джерел