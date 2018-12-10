Узавтра стануть відомі імена переможців

Переможці шкільних змагань традиційного спортивного фестивалю «Ігри патріотів» минулого тижня з’ясували стосунки під час зональних турнірів. Після підведення підсумків об’єктивна суддівська колегія визначила, що право участі у фінальних стартах вибороли третьокласники загальноосвітніх навчальних закладів №№4, 7, 15, 18, 20, 24, 25, 27 .

Грандіозний фінал уже найближчого вівторка, 11 грудня, відбудеться в спортивному залі Тернопільської ЗОШ №24. Батьків наймолодших фізкультурників та решту їхніх уболівальників запрошують на 14 годину.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення