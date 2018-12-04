Зі старту — тріумф!

Уже другого зимового дня найсильніші стріляючі лижники планети розпочали новий сезон 2018—2019 років. Перший етап Кубка світу гостинно запросила до себе словенська Поклюка.

Стартовий змагальний день видався вдалим для українських біатлоністів. Одиночний мікст, до якого наставники національної збірної спеціально готували 23-річну тернопільську динамівку Анастасію Меркушину і на два роки старшого за неї Артема Тищенка з Чернігівщини, подарував лишень позитивні емоції. Головною запорукою бронзового успіху стала бездоганна стрільба дуету співвітчизників. Перші 39 пострілів наших земляків потрапили в ціль, і лише під час завершального помилився Артем Тищенко. Саме ця похибка і не дозволила дуету українців поборотися принаймні за друге місце, яке дісталося Лізі Терезі Хаузер і Сімону Едеру з Австрії. А перемогли Текла Брюн-Лі і Ларс-Хельге Біркланд з Норвегії, які випередили українців на 20,7 секунди.

Утім після завершення перегонів більше згадували не переможців чи срібних призерів, а саме Анастасію Меркушину з Артемом Тищенком. Причому не випадково. Повна статистика естафет із точною вказівкою витрачених запасних патронів доступна, починаючи із сезону 1998—1999 років. За ці двадцять років під час кубків і чемпіонатів світу, а також зимових Олімпіад не було жодного випадку проходження командами восьми вогневих рубежів без запасних патронів. Натомість використати лише один такий до цього вдавалося тільки дев’ятьом командам. Тож Анастасія Меркушина і Артем Тищенко увійшли до історії, ставши десятими в почесному списку Робін Гудів.

Доволі влучно стріляв також у змішаній естафеті, проведеній кількома годинами пізніше, й український квартет у складі Віти Семеренко, Олени Підгрушної, Сергія Семенова, який замінив ще одного нашого земляка Дмитра Підручного (не встиг оговтатися після застуди), і Артема Прими. Однак швидкісні кондиції співвітчизників не дали їм змоги поборотися хоча би за місце в чільній шістці. Після двох жіночих етапів, скажімо, Сергій Семенов вирушив на дистанцію дев’ятим з відставанням від лідерів в одну хвилину 45 секунд.

Дев’ятими наші земляки і завершили естафету. Через 2 хвилини 21 секунду після фінішного тріумфу французів, котрі як і вони, використали на вісьмох вогневих рубежах тільки п’ять запасних патронів. Друге місце дісталося збірній Швейцарії, третє вибороли італійці.

Перший етап Кубка світу продовжиться в середу, 5 грудня, індивідуальною гонкою чоловіків. До наступної ж неділі, 9 грудня, біатлоністи з біатлоністками також визначать лауреатів у стартових спринтерських перегонах і в гонках переслідування. Не оминаймо телевізійних трансляцій! І, звісно, вболіваймо за земляків!

На фото: бронзові призери одиночної змішаної естафети першого етапу Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці Артем ТИЩЕНКО і Анастасія МЕРКУШИНА.

Фото із сайту Федерації біатлону України