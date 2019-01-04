Новий рік зустріли на лижні і стрільбищі

Навіть попри те, що з ініціативи управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації чемпіонат Тернопільщини з біатлону перенесли на пізніше, протягом двох останніх днів року, що минув, на юних прихильників найпопулярніших у нашій державі зимових видів спорту очікували напружені баталії. Спочатку в Острові Тернопільського району, а потім — на навчально-спортивній базі Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос» у Підгородньому.

Гостинні господарі лижної бази в Острові, тренери ДЮСШ Тернопільського району Михайло Кручовий з Іллею Камоцьким запросили юних атлетів, які мріють повторити успіх уславлених земляків, олімпійської чемпіонки з біатлону Олени Підгрушної і капітана чоловічої збірної «стріляючих лижників» України Дмитра Підручного, на відкриту особисту першість свого навчального спортивного закладу з лижного спринту.

Перед тим, як майже п’ять десятків юнаків і дівчат із шести вікових груп вийшли на прокладену неподалік у лісі трасу, не міг не згадати світлої пам’яті заслуженого тренера України Миколу Петровича Опанасюка. Років десять тому один із перших наставників нині найкращих біатлоністів країни під час аналогічних стартів щиро радів, дізнавшись телефоном про те, що Дмитро, перемігши на чемпіонаті України, став майстром спорту. Чи не зайве свідчення того, що лижня в Острові для найбільш обдарованих може стати початком шляху до олімпійського п’єдесталу.

Згадані вже батько і наставник ще одного члена збірної України з біатлону Марії Кручової Михайло Кручовий та Ілля Камоцький, без сумніву, погодяться з таким висновком. Швидкими бігом і хвилинами із секундами їх порадували Роман Костюк (з яким також займається заслужений тренер України Олег Бунт), Михайло Славський, Євген Капуш, Павло Піщатін, Юлія Вербовецька, Назар Сапужак, Олександр Дацько, Захар Чайковський, Діана Дуда, Максим Підручний, Софія Яськів, Дмитро Підручний, Григорій Марків, їхнього колегу з Мишковичів Ігоря Сцібайла — Тарас Костюк, Елеонора Русин.

А ще одного ветерана наставницького корпусу, заслуженого тренера України Ігоря Починка тішать перші здобутки і перемоги початківців — Костянтина Марценюка, Ольги Процик, Анатолія Дережицького, Валентина і Христини Штокалів, Олени Доценко, Анастасії Змарко, і наймолодшої, п’ятирічної сестри Олени Доценко — Анастасії, яка на 500-му відрізку випередила навіть декого зі своїх ровесників-хлопців. У найстаршій же віковій групі гідну конкуренцію Романові Костюку постаралися скласти Роман Ділай і Володимир Дережицький.

Наступного ж дня підопічні Ігоря Починка на навчально-спортивній базі «Колоса» в Підгородньому продемонстрували свою майстерність уже в спринті біатлонному. Під час змагань на призи Тернопільського місцевого осередку НОК України, очолюваного, до речі, Оленою Підгрушною, серед найстарших, звісно, не було рівних Іванові Рогацькому, учасниці нещодавнього юнацького чемпіонату України Іванні Пазенюк і згаданому вже Володимирові Дережицькому. Влучною стрільбою і швидким, як на свій вік, бігом наставника олімпійської чемпіонки порадували і початківці, більшість з імен і прізвищ яких автор цих рядків теж уже згадав, розповідаючи про лижні перегони в Острові. Мова про Костянтина Марценюка, Дмитра Паламаря, Анатолія Дережицького, Віталія Процика, Валентина і Христину Штокалів, Ірину Гуцуляк та Ольгу Процик.

Лауреати обох стартів нагороджені грамотами і призами від Тернопільського місцевого осередку НОК України.

Фото автора і Оксани МАРЦЕНЮК