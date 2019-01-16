Платимо ПДВ

Упродовж 2018 року суб’єктами господарювання Тернопільської області сплачено 1 мільярд 284,8 мільйона гривень податку на додану вартість. Порівняно з 2017 роком надходження платежу зросли на 300,5 мільйона або на 30,5 відсотків.

Станом на початок цього року в територіальних органах ДФС у Тернопільській області зареєстровано 2988 платників податку на додану вартість. Значна частка суб’єктів господарювання, які є його платниками, юридичні особи — 2555. Також податок на додану вартість сплачують 433 фізичних особи.

Варто зауважити, що в цілому за 2018 рік фактично кількість платників податку на додану вартість зросла на 214 осіб. Адже на початок минулого року було 2774 платників ПДВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області