Податкові агенти для справляння туристичного збору

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Перелік податкових агентів визначений підпунктом 268.5.2 пункту 268.5 статті 268 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена відповідно до закону та перспективного плану формування територій громад, справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Кодексу, фізичними особами — підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області