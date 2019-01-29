Приховані податки повернули державі

Співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури області в січні 2019 року направили до суду кримінальне провадження за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах головного бухгалтера одного із підприємств, яке здійснює виробництво продуктів харчування. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Слідством установлено, що впродовж 2016—2018 років у результаті протиправних дій службової особи зазначеного підприємства до державного бюджету не надійшло 2,7 мільйона гривень податків.

Завдяки вжитим у ході досудового слідства заходам завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі. Відтак до суду внесено клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області