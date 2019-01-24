Щасти тобі, Тарасе!

Після завершення минулої неділі в шведському Естерсунді другого етапу Кубка світу з лижних перегонів та біатлону члени параолімпійської збірної України перебували у відмінному настрої. Шість завойованих золотих медалей, чотирнадцять срібних і шістнадцять бронзових дозволили вибороти перше місце за загальною кількістю нагород і друге — за відзнаками найвищого гатунку.

І чотири з них поповнили особисту скарбничку нагород вихованця тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт», майстра спорту міжнародного класу Тараса Радя, який змагався сидячи. Наша газета вже встигла повідомити, що, пропустивши дві стартові дисципліни в лижних перегонах через відновлення після застуди, студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка спочатку завоював «бронзу» в біатлонному спринті на 7,5 кілометра, а через день — у спринті лижному на 1200 метрів.

А на завершення стартів підопічному заслуженого тренера України Віктора Федорчака виявилося до снаги завоювати і дві срібні медалі. Спочатку параолімпійський чемпіон відзначився на біатлонній дистанції довжиною 15 кілометрів. Допустивши на чотирьох вогневих рубежах лише один промах, менше тридцяти секунд програв тільки американцеві Даніелю Гноссену, який на початку цього сезону, здається, непереможний. У складі ж збірної України аналогічного успіху Тарас домігся і в змішаній естафеті лижників-спринтерів. Причому завершували перегони саме спортсмени, які змагалися сидячи. Тут у нашого земляка перемогти вже згаданого Даніеля Гноссена шансів не було. Адже на попередніх трьох етапах Григорій Вовчинський, Олександра Кононова і Оксана Шишкова з гайдом Віталієм Казаковим відчутно відстали від американців.

Додому наші співвітчизники не повернулися. Відразу ж відправилися на короткочасний навчально-тренувальний збір до Італії. А вже найближчими днями вирушать до Канади, де з 7 по 26 лютого в місті Принс Джордж відбудеться головний старт сезону — чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону. Успіхів тобі, Тарасе. Як і твоїм партнерам по параолімпійській збірній України.

На фото: естафетні збірні України і Сполучених Штатів Америки. Тарас РАДЬ — крайній зліва.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»