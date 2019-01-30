Тріумф Віталія Труша і Марії Кручової!

Перша збірна вітчизняних стріляючих лижників продовжує засмучувати своїх прихильників, не змігши і під час шостого етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці завоювати хоча би одне місце в десятці найсильніших. Натомість усе частіше надходить інформація про успіхи резервістів головної команди, які виступають у Кубку IBU.

Минулої неділі в швейцарському Ленцерхайде на завершення шостого етапу другого за рангом кубка свято прийшло і на вулицю тернопільського біатлону. В змішаному одиночному міксті бронзові медалі вибороли наші земляки Віталій Труш і Марія Кручова.

Не можна не зауважити, що завершального змагального дня уперше на престижних міжнародних змаганнях випробували новинку цього сезону — змішані естафети, в яких спочатку стартують чоловіки. Дебютувати в новому форматі довелося учасникам одиночного міксту. І вже перша гонка стала вдалою для українського дуету.

Заради підготовки до неї підопічний подружжя Ірини та Олега Меркушиних Віталій Труш навіть пропустив гонку переслідування. Довіру наставників виправдав двома вельми непоганими етапами. На стартовому влучно відстрілявся на обох вогневих рубежах і передав естафету другим разом із конкурентом з Норвегії. А на другому для себе відрізку ще й добре відпрацював ногами, нітрохи не поступившись суперникам. Хіба два запасні патрони на стрільбі стоячи дещо зіпсували загальне враження. Втім Віталій залишився в призовій трійці, відправивши на трасу Марію Кручову відразу за спортсменами з Росії і Німеччини.

Для іншої ж героїні «бронзового» тріумфу цей старт, без сумніву, запам’ятається назавжди. Якщо Віталій Труш наприкінці минулого року в італійському Ріднау вже піднімався разом з Юлією Журавок на третю сходинку п’єдесталу пошани саме в цій дисципліні, то для Марії Кручової це — перша медаль на міжнародних стартах дорослих.

Зайве, мабуть, казати, як непросто їй довелося на завершальному етапі. Адже посунути українців з призової трійки всерйоз намагалися надзвичайно досвідчена полька Магдалена Гвіздонь і норвежка Текла Брюн-Лі, яка вже чотири рази вигравала одиночні міксти на етапах Кубка IBU. На щастя, холоднокровність не зрадила нашу землячку з Мшанця, підготовкою якої свого часу у ФСТ «Колос» займалися батько Михайло Кручовий, Ігор Сцібайло і заслужені тренери України Олег Бунт й Ігор Починок. Не тільки залишила позаду себе команди Польщі і Норвегії, а й, скориставшись помилкою на останньому вогневому рубежі своєї німецької тезки Марі Хайнріх, на завершальний півторакілометровий відрізок вирушила другою, випереджаючи німкеню на сім секунд.

Сил, на жаль, було потрачено чимало, однак їхня суперечка завершилася на користь німкені. Та це, звісно, аж ніяк не применшує заслуг українського дуету, який виграв ще один комплект медалей на етапах Кубка IBU цього сезону. Завдяки їхньому призовому місцю (у класичній змішаній естафеті наша збірна достроково завершила боротьбу, відставши від лідерів на одне коло) збірна України зміцнила свої позиції в Кубку націй. Чоловіки майже наздогнали австрійців, які на четвертому місці. А жінки піднялися на третю позицію в своєму заліку, претендуючи на завоювання максимальної квоти в Кубку IBU наступного сезону.

Успішні виступи Марії Кручової в січні змусили наставників збірної України звернути на неї увагу. На два заокеанські етапи Кубка світу, які на початку лютого відбудуться в Канаді і Сполучених Штатах Америки, її включили до складу головної жіночої команди країни. Причому в канадському Кенморі, швидше за все, виступить Юлія Джима, а Марія Кручова — в Солт-Лейк-Сіті.

На фото: бронзові призери одиночного міксту в швейцарському Ленцерхайде Віталій ТРУШ і Марія КРУЧОВА.

Фото із сайту Федерації біатлону України