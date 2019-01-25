Туристичний збір у 2019 році

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що внесено зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, до статті 268 щодо розміру ставки, бази оподаткування, порядку сплати туристичного збору.

Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5 відсотка — для внутрішнього туризму та до 5 відсотків — для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення (підпункт 268.3.1 пункту 268.3 статті 268).

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.4.1 пункту 268.4 статті 268.

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28(29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами в строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду (підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області