У неділю — зимові забави!

Зимові канікули — найвеселіша і найцікавіша пора для усіх дітей. А ще це — час дивовижних новорічно-різдвяних дійств та активного відпочинку.

Тож протягом січня під час зимових канікул фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення проводили спортивно-розважальні старти «Зимові забави». Втім із відновленням навчання зима, звісно, не закінчилася. Тож і найближчої неділі, 27 січня, всіх охочих тернопільців і гостей Файного міста щиро запрошують узяти участь у «Зимових забавах» на «єлисейських полях» парку імені Т. Г. Шевченка.

До програми святкового дійства увійшли розваги на будь-який смак. Після запальної танцювальної розминки для дітей і дорослих, яка розпочнеться о першій по полудню, фахівці центру для початку запропонують усім виліпити та декорувати снігову скульптуру. Далі — спортивно-розважальні старти для дошкільнят і школярів, а також сімейні забави для дорослих. Наостанок же — конкурс малюнка на снігу.

Приходьте, аби продемонструвати свою майстерність під час активних ігор, покататися на санчатах, позмагатися в естафетах на швидкість, спритність і влучність. Це куди краще, аніж нудьгувати вдома!

Подарунки для учасників забав підготували мережа експрес-маркетів «Сім-23», торгові марки «Хомка» і «Ласунка», мережа магазинів «Спортландія», а також «Юридичне бюро».

Г. ФЕДОРОВИЧ.

Ілюстрація Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення