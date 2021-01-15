Завершальні в старому році успіхи

Насиченим спортивними подіями став для борців вільного стилю торішній грудень. Із дотриманням усіх карантинних обмежень і без глядачів вони взяли участь у низці турнірів.

Вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, скажімо, продемонстрували свою майстерність у відкритій першості Теребовлянської ОТГ із вільної боротьби серед юнаків двох молодших вікових груп. Ці змагання зібрали найсильніших однолітків із Борщева, Скали-Подільської, Тернополя і Теребовлі.

У баталіях атлетів, яким не більше дванадцяти років, наставників згаданого навчального спортивного закладу порадували перемогами Юрій Рабський, Олександр Юнь, Василь Окопний і Василь Салдан. Відзнак за другі місця удостоїлися Станіслав Климчук та Іван Вархоляк. Третіми ж фінішували Артур Яблонський, Євген Ранецький, Дмитро Шамрай і Марко Лаврін.

Наступним стартом став Всеукраїнський турнір пам’яті Олександра Рибіна, участь в якому взяли більше сотні юних борців із Хмельницького, Рівного, Борщева, Шумська, Теребовлі і, звісно, господарі з Тернополя. І знову господарі килима не залишилися без нагород. Підопічні заслуженого тренера України Василя Руденка і майстра спорту Івана Лозинського завоювали повний комплект медалей. Чемпіоном став Іван Вархоляк, друге місце виборов Євген Ранецький, а на третю сходинку п’єдесталу піднявся Олександр Юнь.

Завершили ж сезон не менш престижні змагання у Львові, де визначилися лауреати відкритого кубка місцевого обласного осередку ФСТ «Динамо» серед юнаків трьох вікових груп, не старших чотирнадцяти років. Чемпіоном став Євген Ранецький, третє місце виборов Артур Яблонський. А за крок від «бронзової» вершини зупинився Василь Окопний.

На завершення не можу не подякувати керівництву спортивної школи і батьківському комітету за підтримку. А юним борцям побажати в новому році міцного здоров’я і підкорення нових спортивних вершин.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: переможці і призери змагань у Львові разом зі своїми наставниками.

Фото з архіву автора