Ще одна впевнена звитяга Назара Сохора

У минулі вихідні в шахово-шашковому клубі «Авангард» відбувся чемпіонат Тернопільської області з шахів серед юнаків і дівчат віком до дванадцяти років. Свою майстерність продемонстрували юні прихильники древньої гри з Борщева, Теребовлі, Скалата, Почаєва, обласного центру і Тернопільського району.

Що цікаво, в цій віковій групі змагалися як ті, хто вже встиг пограти на чемпіонатах України, так і ті, хто протягом року виконав третій і другий спортивні розряди. Перші, звісно, боролися за перемогу, другі — набиралися такого необхідного досвіду. Скажімо, в першому турі другорозрядник Артем Крупа зіграв унічию з більш досвідченим першорозрядником Дмитром Сакундяком.

Ця обставина, без сумніву, була сприйнята як сенсація. Але Артем своєю грою довів, що це не так. За підсумками змагань юнак виконав норматив першого розряду. Норматив другого розряду, до речі, виконали ще двоє третьорозрядників — Юрій Домарецький та Євген Салюк.

У суперечці дівчат кращий результат продемонструвала Діана Скорохід із Борщева. Серед юнаків же впевнено переміг тернопілець Назар Сохор — вісім очок із дев’яти можливих. Як і перед тим на чемпіонаті області серед юнаків та дівчат віком до чотирнадцяти років, ніхто так і не зміг завдати Назарові поразки. Хіба в турнірі дітей віком до шістнадцяти років юнак одного разу змушений був зупинити годинник. Звісно, путівка на чемпіонат України в своїй віковій групі теж дісталася Назарові Сохору.

Тим часом другим фінішував Дмитро Сакундяк із Борщева — сім очок із дев’яти можливих. Срібний призер, до речі, недооцінив семирічного Артема Гирона зі Скалата, поступившись йому за 22 ходи. Третім же став Богдан Стравінський із Почаєва — 6,5 очка.

На фото: переможці і призери чемпіонату області з шахів серед юнаків і дівчат віком до дванадцяти років. Крайній справа — Назар СОХОР.

Фото з архіву організаторів