У Тернополі знову танцювальний фестиваль

Найближчої неділі, 26 травня, у Файному місті вже втретє відбудеться танцювальний фестиваль. Цього року танцювальна феєрія пройде на набережній Тернопільського ставу.

Фестиваль представить танцювальні школи і колективи Тернополя та області. За попередньою реєстрацією в ньому візьме участь 41 танцювальний колектив — понад 1000 танцюристів продемонструють свою майстерність. Феєричне дійство розпочнеться з параду учасників із Театрального майдану до набережної ставу. Свято організовує Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення за підтримки Тернопільської міської ради.

Початок — о 14-й годині.

Фото з архіву організаторів