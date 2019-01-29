Від шкільних стартів — до олімпійських

Удосталь снігу і морозна погода ніби заповзялися розповісти учасникам відкритої особистої першості Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту з біатлону про те, які випробування готує кожному їхній улюблений вид. Минулих суботи-неділі ті, хто мріє сягнути вершин Олени Підгрушної, Дмитра Підручного, Анастасії Меркушиної, Марії Кручової чи Віталія Труша, на навчально-спортивній базі «Колос» у Підгородньому спочатку продемонстрували свою майстерність у біатлонному спринті, а пізніше — в лижній гонці.

Інтенсивний снігопад із відчутним боковим вітром, звісно ж, не сприяли влучності більшості з учасників на вогневому рубежі. Втім лідери двох найстарших юнацьких вікових груп наочно проілюстрували, що мають уже досвід не тільки виступів, а й навіть перемог на всеукраїнських змаганнях. Мова про Давида Драбика з Юрієм Крикончуком, Богдану Походалову, Віталія Мандзина, Назарія Порадовського, Михайла Павлюка, Катерину Ільницьку, Діану Смолій і, без сумніву, молодшу на десять років сестру Анастасії Меркушиної Олександру, яка може і дає вже фору старшим за себе конкуренткам. Займаючись в обласній комплексній ДЮСШ, вони також захищають честь Лановецького, Кременецького, Шумського і Тернопільського районів.

А під час недільних лижних перегонів найцікавіше було спостерігати за суперечкою наймолодших. Ось уже де й азарт боротьби, і сльози від того, що хтось з однолітків виявився швидшим за тебе. І куди ж без бурхливих переможних емоцій. Як у сина і тренера відомої в минулому біатлоністки Людмили Сагайдак Тараса Тарасюка з Копичинців. Узявши у віковій групі юнаків 2008—2009 років народження реванш у свого головного конкурента Костянтина Марценюка, хлопець чи не всім присутнім із непідробленою радістю повідомляв, що він нарешті виграв.

Чи не з таких дитячих перемог і народжуються майбутні звитяги на найвищому рівні. Особливо з огляду на те, що деякі з наймолодших заслужено двічі піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Маю на увазі Діану Дуду, Аліну Бауер, Віктора Костя, Наталію Федунець. Під опікою таких досвідчених наставників, як Ігор Починок, Ірина Меркушина з товариства «Динамо», Іван Стецюк, Василь Кирилюк, Ярослав Гаяц, Ігор Сцібайло, Михайло Кручовий, Людмила Сагайдак, Назар і Тетяна Бурики, діти щонайменше вже засвоїли: без напруженої праці на тренуваннях успіхів не досягнути.

На церемонії урочистого відкриття змагань майбутніх зірок біатлону щиро привітали народний депутат України Олег Барна, начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віктор Мацикур, президент Федерації біатлону Тернопільської області Віктор Щур, директор навчального спортивного закладу Володимир Приймак. Лауреати нагороджені кубками, медалями, грамотами. А наймолодші — ще й солодкими призами від федерації.

Через два тижні на навчально-спортивній базі «Колос» у Підгородньому знову відповідальні старти — чемпіонат області з біатлону.

На фото: вгорі — щасливі переможці і призери змагань; на дистанції дворазова чемпіонка Олександра МЕРКУШИНА і бронзовий призер наймолодшої вікової групи Юрій ЦВЯХ; Юрія КРИКОНЧУКА і Давида ДРАБИКА нагородили Віктор ЩУР, Назар БУРИК і перший тренер чемпіона Іван СТЕЦЮК; під час змагань

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