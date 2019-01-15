Відвідувачів менше, кількість адміністративних послуг —більша

Сімнадцять Центрів обслуговування платників органів ДФС Тернопільської області торік відвідали 385872 платників податків. Порівняно з 2017 роком кількість відвідувачів зменшилася на 19855 осіб.

Фахівці ГУ ДФС і ДПІ надали 128525 адміністративних послуг, що на 21934 більше, ніж у 2017 році. Такого результату вдалося досягти завдяки ряду електронних сервісів, запроваджених фіскальною службою. Адже отримати чимало послуг можна в електронному кабінеті.

Найбільше адміністративних послуг надали в Тернопільському управлінні — 45351-ну (35,3 відсотка). Майже вдвічі менше в Кременецькому — 22868 (17,8 відсотка) та в Теребовлянському управліннях — 22624 (17,6 відсотка). У Чортківському, Козівському управліннях та ГУ ДФС в області надали відповідно 18025 (14 відсотків), 13606 (10,6 відсотка), 6051 (4,7 відсотка) адміністративних послуг.

Найчастіше відвідувачі бажали отримати таку послугу, як видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Нею скористалися 65079 фізичних осіб, що складає 50,6 відсотка від загальної кількості наданих адміністративних послуг. Значну кількість послуг було надано з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 23392 (18,2 відсотка), надання витягів з реєстру платників єдиного податку — 7317 (5,7 відсотка), реєстрації книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку — 6972 (5,4 відсотка).

У приміщенні ЦОП Тернопільської ОДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян. Упродовж 2018 року працівники підрозділу згенерували 13211 відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області