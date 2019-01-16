Вшанували найкращих

Гусятинське районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» провело традиційний для початку року спортивний вечір. Прихильники здорового способу життя, тренери, судді, ветерани спорту і діючі атлети, волонтери, меценати зібралися, аби згадати рік торішній, спланувати свою роботу на найближче майбутнє.

Розпочалися урочини із вшанування найкращих представників галузі фізичної культури і спорту. Ними торік визнані вчитель фізкультури Ігор Калугін, громадський інструктор Назар Троян, тренер Алла Здоровцова, організатор спортивно-масових стартів Василь Рога, суддя Павло Синишин, волонтер Ігор Слив’як, меценат Володимир Будзінський. А почесна відзнака найкращого спортсмена, звісно ж, дісталася одному з найсильніших вітчизняних рукоборців Олегові Петренку.

Директор районного комунального підприємства Антон Кузик щиро привітав лауреатів і висловив сподівання, що в новому році зросте кількість охочих долучитися до організації спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів. Тож плідної всім роботи.

Фото з архіву Антона КУЗИКА