Як завжди, безкомпромісно

Протягом двох тижнів у Заліщиках на стадіоні «Дністер» тривали баталії традиційного турніру з міні-футболу пам’яті Валерія Луб’янського. Ні морозна погода, ні випробування снігопадом не завадили футболістам із чотирнадцяти аматорських колективів продемонструвати безкомпромісну гру як на попередній стадії, так і в серії плей-оф, виступити в якій завоювали право по чотири найкращих колективи з двох відбіркових груп.

Головним фаворитом, звісно, вважався «Прогрес» із Добрівлян, який до того чотири рази підряд не мав рівних у зимових баталіях. Але місцеві футбольні активісти — керівник осередку ВО «Батьківщина» Степан Миронюк і Володимир Довганюк, запросивши до команди «Батьківщина» головним чином гравців із Заліщиків, усерйоз намірилися кинути їм виклик. І свого домоглися. У фінальному двобої саме їхні підопічні двічі вразили ворота «Прогресу» (Ярослав Дикун і Павло Довганюк), так і не дозволивши суперникам засмутити свого голкіпера.

Урожайнішим на голи видався перед тим матч за третє місце, в якому аматори з «Маяка-Поділля» здолали юнаків старшої вікової групи з місцевої ДЮСШ, яких тренує Ярослав Олексів, із рахунком 4:2.

На початку урочистої церемонії нагородження всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять Валерія Луб’янського і воїнів-земляків, які загинули під час бойових дій на сході України. Голова районної федерації футболу Василь Лопушняк, директор районного комунального підприємства «ФСТ «Колос» Ігор Мамалига і головний спеціаліст відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації Володимир Гев’юк вручили переможцям перехідний кубок, усім чотирьом лауреатам — грамоти, премії, пам’ятні призи від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області. Преміював найкращих і спонсор змагань Богдан Ковальський.

Нагороджені й найкращі в своїх амплуа — гравець Павло Довганюк і воротар Олександр Шацький із «Батьківщини», бомбардир Артем Васильченко з ДЮСШ, захисник Богдан Скибінський із «Прогресу» і нападник Іван Гординський із «Маяка-Поділля».

На фото: щасливі та засніжені переможці; під час фінальної гри.

Фото Юрія ВІЙТИКА