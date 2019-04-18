Уже й дівоча гра

Урочистою церемонією нагородження лауреатів минулого понеділка в палаці спорту «Текстильник» завершився турнір з міні-футболу серед дівчат. Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з керівництвом приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» організували його для студенток вишу під гаслом «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація».

Тижневі баталії, в яких взяли участь п’ять команд, завершилися перемогою майбутніх фармацевтів із другого курсу. Двоє ж інших призових місць дісталися колективам першокурсників. Переможців нагородили кубком, усіх лауреатів — медалями і грамотами. А найкращі футболістки в своїх номінаціях — бомбардир Юлія Тивонюк, гравець Лариса Набережна і воротар Надія Бевз — відзначені сертифікатами від спонсора — торгової марки «Сицилія».

О. ГИКАВА.

На фото: щасливі переможниці.

Фото з архіву організаторів