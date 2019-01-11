Заслін контрафакту

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Працівники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області припинили протиправну діяльність із реалізації контрафактних підакцизних товарів.

У ході проведення операції «Акциз-2019» встановлено, що мешканець одного з районних центрів області здійснює придбання з метою збуту та збут великих партій незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Накопичення фальсифікату з метою його подальшої реалізації здійснювалося в гаражних приміщеннях.

За результатами проведених заходів вилучено 1,3 тисячі літрів спирту, 9,4 тисячі літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 1000 пачок тютюнових виробів.

Загалом із незаконного обігу вилучено підакцизні товари на суму 2,5 мільйона гривень. Упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму понад 660 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області