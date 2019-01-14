Зустріч випускників

За доброю традицією випускники відділення футболу Теребовлянської дитячо-юнацької спортивної школи різних років чергову свою зустріч відзначили проведенням турніру з футзалу. На паркеті залу ігрових видів спорту міського стадіону «Колос» силами помірялися чотири команди.

Тих, кому тільки в цьому році виповниться шістнадцять, виявили бажання проекзаменувати ветерани місцевого футболу, а також випускники 1991—1993-го і 1995—1998-го років народження. І своєрідний іспит наймолодші склали доволі вдало, випередивши в боротьбі за третє місце ветеранів. А в боротьбі за головний трофей — перехідний кубок — зійшлися ті, хто нині, так би мовити, у віці футбольної зрілості. Цікавий і напружений поєдинок завершився перемогою старших із них.

Кубок капітанові «команди Сороцьких» Ростиславові Чиряку вручив директор теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Ярослав Королюк.

На фото: переможці цьогорічного кубка випускників Теребовлянської ДЮСШ (вгорі); учасники традиційного турніру.

Фото з архіву організаторів