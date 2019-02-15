Далі — без права на помилку

Середина лютого ознаменувалася для прихильників футболу з усіх куточків планети відновленням боротьби в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Стадія плей-оф обох турнірів традиційно для останніх років розпочалася з перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

І вже стартовий після двомісячної перерви поєдинок вельми розчарував уболівальників англійського клубу «Манчестер Юнайтед». Після того як команду очолив колишній бомбардир «червоних дияволів» Оле-Гуннар Солскьяєр, їхні улюбленці не знали гіркоти поразок одинадцять матчів поспіль, вигравши в різних турнірах аж десять із них. Ця серія, звісно, колись та мала перерватися. Але щоб так — у надзвичайно принциповому домашньому протистоянні з чемпіоном Франції «Парі Сен-Жерменом»…

Господарі, звичайно, постаралися з перших хвилин прибрати ігрову ініціативу до своїх, так би мовити, ніг. Однак і без двох із трьох своїх лідерів атаки, бразильця Неймара та уругвайця Едісона Кавані, гості не забарилися наочно проілюструвати всім, хто за цією зустріччю спостерігав, що, за влучним висловлюванням чемпіона світу Кілліана Мбаппе, інші їхні гравці теж багато що вміють.

До перерви, щоправда, «дияволи» зберегли власні ворота недоторканими. Передусім через надійну гру голкіпера Давіда де Хеа і нереалізовані згаданим французом вигідні моменти. Однак невдовзі після відпочинку колишній гравець «Манчестер Юнайтед», аргентинець Анхель Ді Марія, якого гучно освистували глядачі на трибунах, нещадно їм за це відімстив. Поданий ним на 53-й хвилині кутовий завершився тим, що Преснель Кімпембе виграв позиційну боротьбу в захисників і відправив м’яч під перекладину воріт. А ще через сім хвилин Кілліан Мбаппе, відгукнувшись на прострільну передачу Ді Марії, вдруге засмутив Давіда де Хеа, в один дотик переправивши шкіряну кулю до сітки його воріт — 2:0 на користь «Парі Сен-Жермена».

І господарям хіба залишається подякувати суперникам за те, що не забили втретє. Інакше за три тижні до Парижа хіба би довелося їхати за тим, аби помилуватися Ейфелевою вежею чи відвідати Лувр. А так хоча би якісь шанси на успіх за підсумками двох поєдинків залишаються.

В інших трьох матчах, зіграних минулих вівторка-середи, теж не зафіксовано жодного нічийного рахунку. Італійська «Рома» на своєму полі мінімально обіграла португальський «Порту» (2:1), зберігши інтригу і на матч-відповідь. Ще один англійський клуб «Тотенхем», на відміну від «Манчестер Юнайтед», своїх прихильників не підвів. Навіть за відсутності лідера і капітана команди Гаррі Кейна впевнено здолав на домашній арені лідерів чемпіонату Німеччини з дортмундської «Борусії» — 3:0. А переможці трьох останніх турнірів Ліги чемпіонів із мадридського «Реалу» у важкому виїзному матчі в Амстердамі здолали «Аякс» із Нідерландів із рахунком 2:1 завдяки голам Каріма Бензема і Марко Асенсіо, який замінив його незадовго перед тим, як господарі відновили рівновагу.

Серія перших зустрічей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершиться наступних вівторка-середи, 19—20 лютого, дебютними протистояннями французького «Ліона» та іспанської «Барселони», англійського «Ліверпуля» і німецької «Баварії», знову ж таки німецького «Шальке» Євгена Коноплянки та англійського «Манчестер Сіті», іспанського «Атлетико» та італійського «Ювентуса».

Учора ж увечері проведено п’ятнадцять із шістнадцяти перших зустрічей 1/16 фіналу Ліги Європи. Київські динамівці в гостях помірялися силами із грецьким «Олімпіакосом», донецький «Шахтар» у Харкові — з німецьким «Айнтрахтом». Однакові нічийні підсумки (2:2) залишають шанси обом лідерам вітчизняного футболу пробитися через тиждень до 1/8 фіналу. Напередодні ж один з аутсайдерів чемпіонату Туреччини «Фенербахче» на своєму полі здолав російський «Зеніт» Ярослава Ракицького — 1:0. Ніби дрібниця, та все-одно декому вельми приємно.

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