І потренуються, і «Моршинської» поп’ють

Минулої неділі у Винниках піді Львовом футболісти тернопільської «Ниви» провели третій матч групового турніру Меморіалу Ернеста Юста. І третю підряд на турнірі перемогу здобули над добротвірським «Енергетиком» — 4:0.

І гравці стартового складу, і ті, що замінили їх після перерви, по два рази засмутили аматорів. Хоча перший гол арбітри записали на голкіпера суперників, який приблизно на 31-й хвилині зрізав м’яч у власні ворота після навісної передачі Ігоря Гатали. А за хвилину до завершення першого тайму Ігор Гатала вдруге став співавтором гола, вивівши на ударну позицію Мирона Бідного.

Далі настала черга головного бомбардира команди Олексія Литовченка, якого в середині другого тайму вивів на побачення з воротарем Роман Волохатий. А вже під завісу матчу справу довершив один із тих гравців, які перебувають на перегляді.

Забезпечивши собі впевнену перемогу в групі, гравці і тренери «Ниви» відправилися з Винників не додому, а до Моршина, де з минулого понеділка проводять двотижневий навчально-тренувальний збір, маючи змогу займатися на стандартному футбольному полі зі штучним покриттям в одному із сусідніх сіл. Завдяки цьому, переконаний головний тренер Василь Малик, більше уваги приділятимуть тактичній роботі. Ставитимуть, так би мовити, гру. Стосовно ж фізичної підготовки, то звернуть увагу на спеціальну витривалість і силу.

Визначилися і з товариськими поєдинками. Позавчора помірялися силами з дрогобицькою «Галичиною», якій поступилися з рахунком 1:2. У суботу зіграють з чемпіоном Львівщини — «Юністю» з Верхньої Білки, а наступного тижня — з молодіжним складом луцької «Волині» і ще одним аматорським колективом із Львівщини — «Демнею». А після завершення навчально-тренувального збору знову вирушать до Винників, де 2 березня проведуть стартовий поєдинок стадії плей-оф Меморіалу Ернеста Юста.

Серед футболістів «Ниви», які в Моршині мають змогу і потренуватися, і «Моршинської» попити, немає одного з лідерів команди в першій частині чемпіонату Богдана Слоневського. Як повідомила прес-служба футбольного клубу, півзахисника відрахували через порушення спортивного режиму.

Фото із сайту ФК «Нива»