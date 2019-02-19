Ловилася рибка і велика, і мала

Уже всьоме визначилися лауреати фестивалю громади рибалок Теребовлянщини з лову риби на мормишку. На водоймі села Романівки зібралися ті, хто полюбляє з користю для здоров’я проводити час на свіжому повітрі, займаючись при цьому своєю улюбленою справою, яка, на його переконання, лікує тіло і душу.

Громада рибалок Теребовлянщини, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», яким посприяла Теребовлянська міська рада, запропонували всім охочим посперечатися в турнірах професіоналів або ж любителів. Для перших змагання проводилися згідно з правилами риболовного спорту — в два тури тривалістю по дві години. На аматорів же очікував один тур тривалістю чотири з половиною години з дозволом використовувати на відмічених учасником лунках дві будь-які снасті одночасно — поплавцеву чи кивкову вудки або вудку для блесніння.

Майже восьмигодинні баталії двадцяти команд завершилися перемогою теребовлянського колективу рибалок «Зелені Сади». Друге місце дісталося «Тернополянам», третє і четверте — теребовлянським «Градусу» і «Трьом богатирям» відповідно. В особистому ж заліку найвагомішим уловом відзначився тернопілець Сергій Скоробогатов. За ним — теребовлянець Степан Мацюк, Віталій Раба із Струсова і земляк переможця Володимир Томків.

Організатори щиро вдячні спонсорам — мережі магазинів «Всесвіт», магазинові «Рибак рибаку», ТзОВ «Микулинецький бровар» і «Феро-пласт».

Я. КОРОЛЮК,

директор теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву організаторів