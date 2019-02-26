На три путівки — чотири претенденти

Після 2,5-місячної перерви елітні вітчизняні клуби відновили баталії на футбольних полях. Передусім для того, аби спочатку дограти поєдинки чотирьох завершальних турів першого етапу чемпіонату України, а вже після цього, розділившись на дві шістки, продовжити боротьбу чи то за нагороди, чи за збереження прописки в прем’єр-лізі.

Лютневий дев’ятнадцятий тур розтягнувся аж на три дні. І вже підсумки двох суботніх, 23 лютого, протистоянь для однієї з команд господарів значно підвищили шанси поборотися за місце під сонцем, для другої — звели їх майже до нуля. Здолавши на власній арені донецький «Олімпік» (2:1), гравці «Маріуполя» зуміли влитися до квартету колективів, які посперечаються за три вакантні путівки. А ось футболісти «Львова», тимчасово перебравшись на час реконструкції газону однойменної арени на стадіон «Україна», після мінімальної поразки від одеського «Чорноморця» (0:1) відтепер мають хіба теоретичні шанси піднятися на проміжному фініші вище сьомої позиції. Адже два з трьох наступних суперників — луганська «Зоря» і чернігівська «Десна» — ще теж не гарантували собі путівки до головного турніру.

Зрештою, і футболісти «Маріуполя», домігшись позитивного результату в грі з «Олімпіком», не мали впевненості в тому, чи наздоженуть головних конкурентів. Однак на допомогу їм днем пізніше прийшли «Карпати». В Полтаві під час гри з «Ворсклою» підопічні нового головного тренера львів’ян, 63-річного іспанця Фабрісіано Гонсалеса влаштували вже не перший у цьому сезоні бенефіс… новоспеченого гравця «Селтіка» Мар’яна Шведа, який, уклавши контракт із шотландським клубом, до кінця сезону повернувся в «Карпати» на правах оренди. Якщо перший гол у середині першого тайму, забитий капітаном гостей, італійцем Ді Франко, видався дещо несподіваним, то три влучні постріли Шведа після відпочинку зайвий раз переконали в самобутності футбольних талантів лідера «Карпат». І одинадцятиметровий упевнено реалізував, і двічі «розстріляв» Богдана Шуста своїми фірмовими ударами із середньої відстані — 4:0 на користь «Карпат».

Біло-зеленим, щоправда, ця перемога навряд чи допоможе уникнути участі в турнірі аутсайдерів. А ось тому ж «Маріуполю» чи «Десні», яка також у неділю прогнозовано переграла на виїзді київський «Арсенал» (2:0), львів’яни, без сумніву, посприяли.

Нарешті два завершальні позавчорашні матчі за участю лідерів вітчизняного футболу, які перед тим із різним успіхом провели повторні поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи («Динамо» вдома здолало грецький «Олімпіакос» із рахунком 1:0 і вийшло до 1/8 фіналу, де 7 і 14 березня поміряється силами з англійським «Челсі», а «Шахтар» припинив боротьбу, поступившись у гостях німецькому «Айнтрахту» — 1:4), теж завершилися прогнозовано. Якщо тільки не зважати на те, що підопічні Олександра Хацкевича забили «Зорі» аж п’ять «сухих» м’ячів. По два рази на НСК «Олімпійський» відзначилися Микола Шапаренко і Беньямін Вербич, а довершив справу іспанський новачок віце-чемпіонів України Фран Соль — 5:0.

Натомість «Шахтар» на домашній арені в Харкові виявився трохи милостивішим до «Олександрії» — 2:0. Також у штатному, так би мовити, режимі ще до перерви відзначилися Марлос і Жуніор Мораес. А в другому таймі порадував ще й колишній голкіпер тернопільської «Ниви» Юрій Паньків, завадивши тому ж Марлосу реалізувати одинадцятиметровий. Діями гравців «Олександрії», яка нині впевнено посідає третє місце, залишилися задоволені, до речі, як головний тренер Володимир Шаран, так і його візаві Паулу Фонсека.

У двадцятому турі, матчі якого відбудуться наступних суботи-неділі, 2—3 березня, підвищений інтерес викликає більшість із поєдинків: «Десна» — «Динамо», «Чорноморець» — «Шахтар», «Зоря» — «Ворскла», «Карпати» — «Львів», «Олександрія» — «Маріуполь». Лишень гра «Олімпіка» з «Арсеналом» буде цікавою хіба для вболівальників цих команд.

На фото: орендований «Карпатами» в «Селтіка» Мар’ян ШВЕД став найкращим гравцем чемпіонату України в 19-му турі.

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