Надії на європейський чемпіонат

Після загалом невдалих стартів на етапах Кубка світу з біатлону в канадському Кенморі й американському Солт-Лейк-Сіті ті з найсильніших українських стріляючих лижників, які брали в них участь, транзитом через Естонію вирушили до білоруських Раубичів. Чемпіонат Європи, який позавчора там розпочався, не тільки непоганий шанс реабілітувати себе в очах уболівальників, а й нагода заслужити державні стипендії, що їх у нашій країні досі призначають за успіхи на світових чи європейських першостях.

Утім уже стартовий змагальний день, коли стали відомі лауреати індивідуальних гонок, навряд чи додав оптимізму. Передусім через те, що в першості континенту вирішило взяти участь чимало конкурентоздатних атлетів з інших країн. Та ще й погода в Раубичах — ворогові не побажаєш. Окрім того, що траса геть розкисла під натиском теплого повітря, ще й рвучкий вітер перетворив змагання на суцільну лотерею.

У суперечці чоловіків прогнозовано не виступили ні наш земляк Дмитро Підручний, ні Тарас Лесюк, які повернулися із Сполучених Штатів Америки за день-два до початку. Натомість досвідчені Сергій Семенов з Артемом Примою, трохи молодший за них Руслан Ткаленко і зовсім ще молодий, як за біатлонними мірками, Антон Дудченко поборотися за медалі не зуміли. Чи не від самого початку тон у перегонах задавав старший брат незаперечного лідера світового сезону Йоханнеса Тінгнеса Бьо Тарьєй. Однак через три штрафні хвилини змушений був поступитися чемпіонським титулом болгаринові Красимиру Анєву. Той хоча і значно поступився норвежцеві в швидкості проходження дистанції, але допустив усього лиш один промах і таки на 3,7 секунди випередив фаворита.

Непогану швидкість продемонстрував і наш Сергій Семенов. Але стрільба… З одним промахом, скажімо, без проблем випередив би першого на змаганнях чемпіона. З двома — боровся би за місце на п’єдесталі. Однак чотири незакриті мішені не дозволили розраховувати на більше ніж на дев’яту позицію. Чи не останньої миті з десятки випав Руслан Ткаленко, який за рівної кількості промахів (по три) трохи більше секунди програв ще одному норвежцеві. В той же час Артемові Примі не біглося і не стрілялося (33-й), Антон Дудченко, який разом із чемпіоном став найкращим на стрільбі, промахнувшись лише один раз, відстав від нього більш ніж на чотири хвилини.

Перед початком же розповіді про жіночі перегони, не можна не згадати про те, що для капітана збірної України Олени Підгрушної сезон завершився достроково. Після комплексного медичного обстеження в Києві лікарі поставили невтішний діагноз: гостра стадія міокардиту — запалення серцевого м’яза. Все через застудне захворювання в січні. Наша землячка вже встигла розповісти в інтерв’ю офіційному сайту Федерації біатлону України про те, що лікарям удалося стабілізувати її стан. Однак попереду доволі тривале відновлення, після якого і можна буде робити висновки про те, чи зможе продовжити активні виступи.

Її ж подруги по команді порадували в індивідуальній гонці срібною медаллю Юлії Журавок. Ставши в суперечці жінок взагалі єдиною учасницею, хто допустив на чотирьох вогневих рубежах тільки один промах, не змогла скласти конкуренції лише досвідченій шведці Ханні Еберг, яка навіть із трьома хвилинами штрафу випередила українку на 32,3 секунди. Решту ж дівчат насамперед підвела стрільба. Із чотирма промахами одинадцятою фінішувала Валентина Семеренко, вісімнадцятою з п’ятьма — тернопільська динамівка Анастасія Меркушина. А ще дві — Ольга Абрамова і Віта Семеренко — не потрапили до сорока кращих, посівши відповідно 47 і 51 місця.

Учора учасники європейської першості змагалися в змішаних естафетах. І в одиночному міксті Юлія Журавок із Дмитром Підручним, і класичній естафеті Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Сергій Семенов і Артем Прима поборотися за нагороди не змогли. Дует фінішував одинадцятим, квартет — сьомим. На похвалу заслугою хіба Анастасія Меркушина, яка блискуче провела стартовий із чотирьох етапів.

Сьогодні на чемпіонаті Європи з біатлону вихідний. А в суботу і неділю стануть відомі лауреати спринтів і гонок переслідування. Після яких і розпочнеться безпосередня підготовка до чемпіонату світу, який стартуватиме в шведському Естерсунді 7 березня.

Фото із сайту Федерації біатлону України