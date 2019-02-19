Ні дня без медалей

Від минулої суботи і до наступної неділі, 24 лютого, в канадському місті Принс Джордж тривають старти чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і з вадами зору. І три перші змагальні дні завершувалися тим, що серед інших тріумфаторів-параолімпійців на п’єдестал пошани неодмінно сходив студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь.

Вихованцеві тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», який у цьому сезоні вже встиг завоювати сім медалей на двох етапах Кубка світу, але жодного разу, передусім через американця Даніеля Гноссена, не зміг вибороти «золота», деякою мірою пощастило з тим, що організатори вирішили розпочати змагання не перегонами лижників, а суперечкою в його улюбленому біатлоні на довгій дистанції 12,5 кілометра з чотирма вогневими рубежами. Саме в цій дисципліні рік тому в південнокорейському Пхенчхані Тарас виборов титул параолімпійського чемпіона. Тож десь у душі перед стартом налаштував себе на те, що не має права підвести ні свого наставника, заслуженого тренера України Віктора Федорчака, ні рідних і близьких, ні інших численних прихильників свого спортивного талану.

І для досягнення мети зробив усе від себе залежне. За такої характерної для Канади складної вітряної погоди лише йому одному з тринадцяти атлетів, які змагалися, сидячи на лижних бобах, вистачило психологічної стійкості, аби закрити всі двадцять мішеней. А за рівнем фізичної підготовки і швидкісними даними наймолодшому в параолімпійській збірній України знайдеться небагато рівних на планеті конкурентів. Один з них, звісно, Колін Камерон. Однак три промахи канадця зробили Тараса Радя недосяжним для господаря змагань, який відстав на півтори хвилини.

Куди влучнішим був бронзовий призер Еу Х’юн Чін із Південної Кореї, який не закрив тільки одну мішень. Утім у швидкості значно поступився українцеві, програвши на фініші ще на сімнадцять секунд більше за канадця. А що ж там славнозвісний Даніель Гноссен? Очевидно не витримав стрімкого натиску з боку нашого співвітчизника. І з тими ж трьома промахами, що й у канадця, фінішував лише шостим, поступившись другому на цьому турнірі чемпіонові світу Тарасові Радю майже чотирма хвилинами. А першою, до речі, стала ще одна українка за національністю і параолімпійська чемпіонка Оксана Мастерс, яку в дитинстві вдочерила сім’я зі Сполучених Штатів Америки.

У двох же наступних дисциплінах — у лижних перегонах на середній дистанції вільним стилем і в лижному спринті вільним стилем, які відбулися минулих неділі й понеділка — Тарасові виявилося під силу двічі вибороти бронзові медалі. Про надзвичайно гостру боротьбу свідчить хоча би той факт, що, подолавши 7,5-кілометровий відрізок першої з них за 23 хвилини 1,1 секунди, Тарас поступився чемпіонові і своєму головному конкурентові в минулому сезоні Мартінові Фляйгу з Німеччини лише 5,3 секундами. А в проміжок між ними встиг ще й прослизнути згаданий уже американець Даніель Гноссен, який відстав від переможця на три секунди.

Що там уже казати про лижний спринт, в якому суперників на фініші іноді розділяють десяті чи соті частки секунди. Позавчора пощастило канадцеві Коліну Камерону. Другим знову став Даніель Гноссен, а третім, як ви вже знаєте, вдруге підряд Тарас Радь. А ще двоє українців, які потрапили до фіналу, Василь Кравчук і Максим Яровий посіли відповідно п’яте і шосте місця.

Сьогодні учасники чемпіонату світу відпочивають. У середу ж, 20 лютого, визначать лауреатів у біатлонних перегонах на середній дистанції. Перед ними параолімпійська збірна України впевнено лідирує за кількістю завойованих медалей — три золоті, по вісім срібних і бронзових.

На фото: лауреати лижних перегонів на середній дистанції вільним стилем (зліва направо) Даніель ГНОССЕН, Мартін ФЛЯЙГ і Тарас РАДЬ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»