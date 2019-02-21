Параолімпійський чемпіон та двічі — світовий!

Студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь, здається, вже привчив прихильників свого таланту до того, що під час престижних міжнародних змагань параолімпійців з ураженням опорно-рухового апарату в лижних перегонах або ж у біатлоні чи не після кожного старту варто сподіватися на повідомлення про його новий успіх. Ось і четвертий змагальний день на чемпіонаті світу в канадському місті Принс Джордж приніс вихованцеві тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» знову ж таки четверту медаль.

Причому після того, як учора учасники біатлонних перегонів, які змагалися сидячи на лижних бобах, визначили найсильніших у спринті на 7,5 кілометра з двома вогневими рубежами, параолімпійський чемпіон став дворазовим чемпіоном світу. З характерною для себе психологічною стійкістю впевнено закрив усі десять мішеней на двох вогневих рубежах і більш ніж на п’ятнадцять секунд випередив іншого з чотирьох робін гудів, які відзначилися влучною стрільбою в цій гонці, німця Мартіна Фляйга. Бронзовий же призер Аарон Пайк зі Сполучених Штатів Америки, як засвідчили перегони, і взагалі не мав шансів скласти конкуренцію підопічному заслуженого тренера України Віктора Федорчака. Не закривши одну мішень, відстав від дворазового чемпіона світу серед стріляючих лижників Тараса Радя на одну хвилину 35,5 секунди.

Згадка про показаний призерами світової першості час передусім необхідна для тих скептиків, хто переконаний, що змагання інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату значно поступаються за рівнем майстерності стартам здорових атлетів. Нехай спробують за 24 хвилини здолати на лижах 7,5 кілометра та ще й із заїздом на два вогневі рубежі.

Перед сьогоднішніми стартами, під час яких найсильніші параолімпійці планети визначать лауреатів індивідуальних біатлонних гонок, збірна України впевнено лідирує на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і з вадами зору. В її активі п’ять золотих, дванадцять срібних і десять бронзових медалей. І хіба ж не приємно, що дві золоті з них у біатлоні і дві бронзові в лижних перегонах завоював тернопілець Тарас Радь.

На фото: лауреати біатлонного спринту. В центрі — Тарас РАДЬ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»