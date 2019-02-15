Припинено діяльність нелегальної АЗС

Співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області припинили діяльність нелегальної автозаправної станції, яка діяла у Кременці. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

На АЗС здійснювався продаж дизельного пального без наявності необхідних дозвільних документів. Не було й документів, що засвідчували б якість та походження нафтопродуктів. Особа ж, яка займалася незаконною діяльністю, не була зареєстрована фізичною особою — підприємцем.

Із незаконного обігу вилучено 9800 літрів дизельного пального та обладнання АЗС — ємкості для пального, паливно-роздавальну колонку. Загальна вартість вилученого становить 365 тисяч гривень.

Стосовно правопорушника складений адміністративний протокол за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обладнання нелегальної АЗС демонтовано.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області