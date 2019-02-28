Ще одна кубкова вершина Марії Хлян

Понад дві з половиною сотні дорослих атлетів з усіх куточків нашої держави з початку цього ж тижня змагаються в Чернігові. На кону, так би мовити, нагороди Кубка України з важкої атлетики.

І позавчорашні жіночі баталії вельми порадували тернопільських прихильників цього богатирського виду спорту. Членові збірної України, вихованці Скалатської ДЮСШ, майстрові спорту міжнародного класу Марії Хлян знову не було рівних у своїй ваговій категорії. Їхню класифікацію, до речі, змінили. Тож нині підопічна Віктора Симіва і Вікторії Шайморданової бере участь у суперечці спортсменок, чия вага не перевищує 71 кілограм.

Як розповів Віктор Симів, у ривку Марія підняла 92, у поштовху — 115 кілограмів. Більше і потреби не було. Передусім через те, що на пік спортивної форми наша землячка має вийти на початок квітня, коли у грузинському Батумі розпочнеться цьогорічний чемпіонат Європи.

Не підвела наставників і майстер спорту Іванна Павлик. Підняті 73 кілограми в ривку і 80 — у поштовху дозволили спортсменці фінішувати п’ятою у ваговій категорії до 64 кілограмів. А сьогодні на поміст вийде ще один наш земляк Валентин Наливайченко, який у Тернопільській КДЮСШ №1 займається під керівництвом Володимира Тернопільського. Візьме участь у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 89 кілограмів.

На фото: майстер спорту міжнародного класу Марія ХЛЯН із нагородами за позавчорашню перемогу в Кубку України з важкої атлетики.

Фото із соціальних мереж.