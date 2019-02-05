Стартували перемогою над аматорським «Стартом»

Розпочавши тиждень тому підготовку до весняної частини чемпіонату України в другій лізі, футболісти тернопільської «Ниви» минулої неділі провели і перший в новому році поєдинок. Дебютний матч групового етапу Меморіалу Ернеста Юста завершився їхньою впевненою перемогою над аматорським «Стартом» із Розворян — 3:0.

Так званий «швидкий» гол наші земляки забили вже на шостій хвилині. Півзахисник Богдан Слоневський реалізував одинадцятиметровий, призначений арбітром за порушення правил голкіпером суперників у боротьбі з головним бомбардиром «зелено-жовтих» Олексієм Литовченком. Ще до перерви «Нива» подвоїла перевагу після подачі кутового. Відзначився захисник Олег Хруставка. Натомість аматорам, яким також випала нагода пробити одинадцятиметровий, відзначитися не пощастило. Воротар «Ниви» Максим Механів зумів виграти психологічну дуель у нападника.

Опісля ж відпочинку головний тренер «Ниви» Василь Малик дав змогу проявити себе імовірним новачкам команди. Один з них і встановив остаточний підсумок зустрічі на 60-й хвилині.

Залишається хіба додати, що в стартовому складі «Ниви» на поле вийшли: Механів, Герт, Мороз, Хруставка, Залізняк, Кохман, Олексієнко, Слоневський, Гатала, Волохатий, Литовченко. А після перерви більшість із них, окрім згаданих семи гравців на перегляді, замінив ще й Мирон Бідний.

Наступний матч меморіалу «Нива» також проведе у Винниках під Львовом. У неділю, 10 лютого, поміряється силами з місцевим «Жупаном».

Фото із сайт у ФК “Нива”