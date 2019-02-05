«Стінка» на «стінку»

У борцівському залі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка відбулася матчева зустріч із вільної боротьби між юними вихованцями тернопільських ОДЮСШ із літніх видів спорту і КДЮСШ №1. Баталії підопічних Івана Лозинського, заслуженого тренера України Василя Руденка, Дмитра Красовського і Сергія Кондратенка стали логічним завершенням проведеного першим із цих навчальних спортивних закладів навчально-тренувального збору під гаслом «Учнівські канікули в ТНПУ імені В. Гнатюка», а також одним з етапів підготовки юних спортсменів до наступних чемпіонатів міста та області, запланованої на перше півріччя серії всеукраїнських турнірів.

Напружені баталії завершилися перемогою в своїх вагових категоріях Юрія Рабського, Назара Гуски, Іллі Мисенка, Артема Жиденкова, Тимофія Крижанівського, Дмитра Патиковського з ОДЮСШ і Арсена Пелихатого з Остапом Довганем із КДЮСШ №1.

Тренерсько-викладацький колектив Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту щиро вдячний голові Тернопільської обласної ради Вікторові Овчаруку за сприяння в роботі навчального спортивного закладу і ректорові Богданові Буяку за надану юним атлетам можливість регулярно займатися в залі боротьби вишу.

В. ШАНДРИГОСЬ,

інструктор-методист Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву автора