Підбили підсумки, прийняли нормативи

Після завершення навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту підбили підсумки і своєї роботи. Відбулося це на засіданні тренерської ради за участю всього викладацького складу школи.

З аналізом виступів вихованців навчального спортивного закладу в змаганнях різного рівня за період із торішнього вересня по травень 2019 року у видах спорту, що культивуються школою, виступив директор Олександр Куриляк. Об’єктивну оцінку керівник постарався дати і внеску наставників юних спортсменів.

На засіданні також озвучили списки учнів-спортсменів, які відпочиватимуть в оздоровчих таборах, затвердили на літній період план роботи, розклад навчально-тренувальних занять, графік проходження учнями і тренерами медичного огляду на початку нового навчального року. Увагу приділили також формуванню списків майбутніх навчальних груп, кваліфікаційним категоріям тренерів-викладачів, виконанню нормативних розрядів учнями. В обговоренні нагальних питань узяв участь і виконувач обов’язків начальника управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віталій Тріль.

На завершення ж за успішні виступи підопічних Олександр Куриляк нагородив грамотами тренерів із легкої атлетики Наталю Гавронську, Олега Данилюка, Віру Зозулю, з боксу — Анатолія Фірмана, з вільної боротьби — Івана Лозинського, з армспорту — Ігоря Пасєку, з пауерліфтингу — Ігоря Лисого, із гирьового спорту — Зіновія Кульчицького, з кікбоксингу — Сергія Колесника, з футболу — Ігоря Шпікулу, а також інструктора-методиста Юлію Лукачат.

Своєю чергою викладацький склад Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту провів серед учнів груп початкової і базової підготовки прийом контрольно-перевідних нормативів за тестовими вимогами. До випробувань увійшли біг на 30 метрів з високого старту, човниковий біг 3 по 10 метрів, біг на місці в максимальному темпі, стрибок у довжину з місця, стрибок угору, нахил уперед, кидок набивного м’яча вагою два кілограми.

До заліку юним спортсменам увійшли результати виконання п’яти обов’язкових і трьох додаткових вправ. Більшість продемонструвала хороший рівень загальнофізичної підготовки. Тестування провели в змагальній формі, найкращих нагородили грамотами. За його підсумками комісія з прийому контрольно-перевідних нормативів переводитиме учнів на наступний етап навчання.

А. ЯЦИНА.

Фото з архіву навчального спортивного закладу