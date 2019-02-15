Ці азартні і захоплюючі спринти

І знову на навчально-спортивній базі Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос» у Підгородньому два дні тривали надзвичайно азартні перегони юних біатлоністів. На відміну від змагань двотижневої давності, природа наприкінці минулого тижня, щоправда, змилостивилася над учасниками відкритих чемпіонату області з біатлону та особистої першості відділення Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту: і не так морозно було, і снігопад із рвучким вітром не дошкуляли.

Під час проведеного першого змагального дня біатлонного спринту понад п’ять десятків юних стріляючих лижників визначили лауреатів у трьох вікових групах. Підсумки суперечки в двох найстарших несподіваними не назвеш. Чемпіонські титули вибороли учасники і лауреати всеукраїнських стартів, динамівки Олександра Меркушина з Катериною Ільницькою, які займаються під керівництвом мами першої з них, заслуженого тренера України Ірини Меркушиної, і підопічний Назара Бурика Віталій Мандзин. А за відсутності Давида Драбика, який захворів, серед найстарших юнаків, звісно, не було рівних Юрієві Крикончуку, яким опікуються заслужений тренер України Ігор Починок і Василь Кирилюк.

Серед тих же, кому не більше тринадцяти, Софія Яськів, яка займається під керівництвом Михайла Кручового та Іллі Камоцького, порадувала перемогою ДЮСШ Тернопільського району, Степан Матляк — тренера Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Людмилу Сагайдак із Копичинців.

Більш ніж удвічі масовішими стали недільні лижні спринти. З урахуванням наймолодших, які вийшли на старт, аби посперечатися за нагороди відкритої першості згаданого навчального спортивного закладу, участь у перегонах узяли майже 130 юних атлетів. Дворазовими чемпіонами області стали Юрій Крикончук, Віталій Мандзин і Катерина Ільницька, переможницею серед найстарших дівчат — землячка першого з них Олександра Усенко, яка за відсутності Олександри Меркушиної не могла собі дозволити іншого результату. А в наймолодшій групі успіх цього разу відсвяткували Олександр Дацько і Діана Дуда із ДЮСШ Тернопільського району.

Нарешті серед початківців найшвидше дісталися фінішу Микола Кожевников, яким опікується Ірина Меркушина, і підопічні Ігоря Починка Ольга Процик, Владислав Семенов та Анастасія Змарко. Переможців і призерів нагородили грамотами та медалями.

На фото: чемпіони області з біатлонного спринту Олександра МЕРКУШИНА, Юрій КРИКОНЧУК, Катерина ІЛЬНИЦЬКА; …і Віталій МАНДЗИН, який разом з Олександрою вже знає смак перемог на чемпіонатах України, на верхній сходинці п’єдесталу пошани.

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