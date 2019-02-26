У Принс Джорджі утвердився справжній принц

Минулої неділі завершився чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і з вадами зору. За його підсумками маємо з повним правом зробити висновок, що в канадському місті Принс Джордж студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь остаточно закріпив за собою титул некоронованого принца в суперечці атлетів-параолімпійців, які змагаються сидячи на лижних бобах.

І два завершальні змагальні дні, як і чотири попередні, увінчалися для підопічного заслуженого тренера України Віктора Федорчака сходженням на п’єдестал пошани. Минулого четверга для початку так і не дозволив жодному з конкурентів стати тріумфатором хоча би в одній із трьох біатлонних дисциплін. У найбільш виснажливій індивідуальній гонці на п’ятнадцять кілометрів із чотирма вогневими рубежами, щоправда, вперше на світовому форумі не закрив одну з двадцяти мішеней. Однак сталося це вже на третьому вогневому рубежі, коли лідерству тоді ще дворазового чемпіона світу вже нічого не загрожувало. Адже найбільш небезпечні суперники і помилялися не менше, і в швидкості проходження дистанції поступалися українцеві.

А впевнено проведена Тарасом завершальна стрільба остаточно всіх переконала — той, хто вийшов на старт останнім, неодмінно фінішує з найкращим часом і стане триразовим чемпіоном світу в біатлонних перегонах. Подолавши, з урахуванням штрафу, п’ятнадцять кілометрів за 51 хвилину 57,8 секунди, Тарас Радь більш ніж на дві випередив німецького біатлоніста Мартіна Фляйга. Третє ж місце на радість українським прихильникам зимових параолімпійських стартів у напруженій боротьбі з тріумфатором двох етапів Кубка світу цього сезону, американцем Даніелем Гноссеном завоював ще один наш співвітчизник, львів’янин Василь Кравчук.

Натомість лижник Тарас Радь у завершальній гонці на довгій дистанції п’ятнадцять кілометрів, після визначення лауреатів якої чемпіонат світу і завершився, лижникові Мартінові Фляйгу поступився. Втім тільки йому. І до трьох завойованих золотих медалей у біатлоні і двох бронзових додав ще й лижне «срібло». В суперечці чоловіків, які змагалися сидячи, тернопільцеві Тарасові Радю, який рік тому вісімнадцятилітнім став чемпіоном зимових Параолімпійських ігор у південнокорейському Пхенчхані, рівних на чемпіонаті світу не було!

То чому тоді, скажете, автор цих рядків удостоїв його титулу «принца»? Справжній же ж король! Хоча би тому, що Тарас Радь, як розповів його тренер Віктор Федорчак, у свої неповні двадцять почивати на лаврах не збирається. Є сили і бажання далі працювати з максимальною самовіддачею, завойовувати все нові і нові титули. Причому не тільки в біатлоні, а й у лижних перегонах, де вже теж став своїм у когорті світових фаворитів, однак перші місця, як правило, поки що дістаються конкурентам, передусім через специфіку фіксації результатів у змаганнях спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Усього ж на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і з вадами зору в канадському Принс Джорджі параолімпійська збірна України виборола дев’ять золотих і по шістнадцять срібних та бронзових медалей, упевнено ставши найкращою за кількістю завойованих нагород.

Сезон для параолімпійців на цьому не завершується. В першій декаді березня в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України в Яворові Турківського району на Львівщині визначать лауреатів чемпіонату України. Далі — неблизька мандрівка до Японії, де з 15 березня розпочнеться фінальний етап Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і з вадами зору.

На фото: на дистанції в канадському Принс Джорджі параолімпійський чемпіон і триразовий чемпіон світу Тарас РАДЬ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»