У слаломі кращі, ніж на надувних санчатах

Завершилися всеукраїнські оздоровчі змагання «Спортивна зима». Фінальні старти минулого тижня за традицією відбулися на гірськолижному курорті «Сонячна долина» в селі Бояни Новоселицького району Чернівецької області.

Узяти в них участь зголосилися шістнадцять команд прихильників здорового способу життя, які захищали честь тринадцяти вітчизняних областей і столиці нашої держави Києва. Всім їм організатори запропонували продемонструвати свою майстерність не тільки в популярних гірськолижному слаломі і боулінгу, а й у доволі екзотичному як для співвітчизників, які не часто відвідують гірськолижні курорти, сноутюбингу: спусканні з гірок на так званих надувних санчатах — гумових камерах.

Підсумки дводенної боротьби засвідчили, що збірна тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» знову стала одним із фаворитів всеукраїнського свята фізичної культури і спорту. Передусім через те, що Поліна Говорченко, Ігор Денисюк, Юрій Романів та Ольга Покиданець мають чудову можливість регулярно займатися гірськолижним спортом у тернопільському «Савич-парку». Тож у слаломі їм, природно, не було рівних. Не осоромилися і в боулінгу, де увійшли до шістки найкращих. А ось із спусканням із гірки на надувних санчатах ще не надто дружать. Тож одинадцяте місце в сноутюбингу цього разу, на жаль, не дозволило увійти до трійки призерів командної суперечки. Однак і п’ята підсумкова позиція, без сумніву, успіх.

Чемпіонський же титул завоювали фізкультурники з Полтавщини. Одна з двох збірних господарів виборола друге місце, а спортсмени з Одещини — третє.

На фото: задоволені учасники фінальних стартів «Спортивної зими» з усіх куточків України; в сноутюбингу тернопільським атлетам ще треба потренуватися.

Фото з архіву тернопільського ОЦФЗН «Спорт для всіх»