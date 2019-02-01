Юніори в Словаччині, дорослі — за океан

Минулої неділі в словацькому Осрблі розпочався юніорський чемпіонат світу з біатлону. В складі збірної України виступає і наш 21-річний земляк із Лановеччини Руслан Бригадир.

Для підопічного Івана Стецюка та Назара Бурика планетарний форум, щоправда, розпочався лише позавчора. Адже на індивідуальну гонку атлетів старшої вікової групи наставники вирішили його не заявляти через перенесену напередодні застуду, яка навіть не дозволила вихованцеві обласного «Колоса» і Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту виступити на чемпіонаті України.

Не надто ж успішний виступ у ній його партнерів по збірній, утім, переконав тренерів: в естафеті без Руслана не обійтися. Та й після хвороби, як запевнив через соціальні мережі особистих наставників, уже встиг відновитися. На жаль, і з допомогою Бригадира юніорській збірній не вдалося посперечатися за нагороди в естафеті. Передусім через те, що на стартовому етапі невдало виступив Сергій Телень. Забагато поступався конкурентам у швидкості проходження дистанції, та й на вогневих рубежах використав три додаткові патрони.

Як наслідок, Руслан Бригадир вирушив на другий етап лише п’ятнадцятим із відставанням в одну хвилину 20 секунд від лідера. Бажання негайно виправити становище, зрештою, завадило і нашому землякові. На стрільбі лежачи змушений був використати три запасні патрони, стоячи — ще один. Утім дещо компенсував ці невдачі бігом, зумівши підняти команду на одну позицію. Максимально сконцентровано постаралися здолати свої відрізки і Євген Івченко з Богданом Цимбалом. Навіть попри те, що останньому довелося заїхати ще й на одне штрафне коло, фінішували восьмими. Хоча про боротьбу за нагороди, як ви вже знаєте, не йшлося відразу після невдалого першого етапу.

А завершиться юніорський чемпіонат світу спринтами і гонками переслідування. У суботу, 2 лютого, Руслан Бригадир виступить у першій із цих дисциплін. Що ж стосується недільної гонки переслідування, то його участь у ній, звісно, залежить від результатів, показаних у спринті.

Тим часом наставники головної збірної нашої країни Юрай Санітра і Андрій Прокунін унесли деякі корективи до складу команди на два заокеанські етапи Кубка світу в канадському Кенморі і американському Солт-Лейк-Сіті. Замість Руслана Ткаленка, якого залишили готуватися до чемпіонату Європи, з резервного складу заявили Тараса Лесюка. Цей уродженець Івано-Франківщини, нагадаю, активні заняття біатлоном розпочинав у Тернопільській ОДЮСШ із цього виду спорту сільського товариства «Колос», а нині захищає честь Чернігівської області.

Натомість зміни в жіночій збірній головним чином торкнулися нашої землячки Марії Кручової, яка напередодні разом з Віталієм Трушем завоювала першу свою медаль на міжнародних змаганнях серед дорослих, виборовши «бронзу» в одиночному міксті. Спортсменка виступить не тільки на восьмому етапі в США, а й на попередньому в Канаді. Причому в Кенморі Марію планують заявити на індивідуальну гонку. Але все залежатиме від її самопочуття після тривалого перельоту.

Перший український десант стріляючих лижників у складі ще однієї нашої землячки Олени Підгрушної, Юлії Журавок, Надії Бєлкіної і Яни Бондар уже висадився в Канаді і встиг випробувати траси Кенмора. В неділю ж, 3 лютого, до них приєднаються Юлія Джима, Марія Кручова і чоловіча збірна в складі тернопільця Дмитра Підручного, Артема Прими, Сергія Семенова, Артема Тищенка і вже згаданого Тараса Лесюка.

Після завершення сьомого етапу Кубка світу, який відбудеться з 7 по 12 лютого, Юлія Журавок, Артем Прима і Сергій Семенов повернуться на Старий континент для підготовки до чемпіонату Європи в білоруських Раубичах. Інші ж біатлоністи візьмуть курс на Сполучені Штати Америки.

На фото: Руслан БРИГАДИР під час офіційного тренування перед естафетою юніорів у словацькому Осрблі.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту